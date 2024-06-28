Историческое решение! Кая Каллас получила зеленый свет на должность главы внешней политики ЕС

Лидеры ЕС в четверг одобрили кандидатуру бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта на должность следующего президента Европейского совета и поддержали кандидатуру Каи Каллас на пост главного дипломата блока, сообщили три дипломата ЕС изданию POLITICO.

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