The Times: НАТО подозревает Россию в минировании инфраструктуры ЕС

Как говорится в публикации, подобные опасения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.

„Защита критически важной подводной инфраструктуры стала одним из основных направлений деятельности НАТО и европейских стран, имеющих выход к морю, после разрушения в результате акта диверсии газопровода „Северный поток“ осенью 2022 года“, - подчеркивают авторы.

Ключевые цели российских спецслужб

Ключевыми целями для российских спецслужб, особенно после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, являлись кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы, утверждается в статье.

„Сегодня шпионаж обнаружить сложнее. Если раньше для него использовались в основном исследовательские суда или военные корабли, то теперь мы чаще видим невоенные суда“, - приводит газета в этой связи наблюдение Томаса де Шпигелера - представителя бельгийского подразделения, занимающегося морской безопасностью.

По данным служб безопасности Бельгии, никаких доказательств минирования кабелей в территориальных водах Бельгии или Нидерландов в Северной море найдено не было, уточняет издание. „Однако в начале украинского кризиса взрывчатка была обнаружена на одном из британских кабелей“, - сообщил The Times де Шпигелер.

„Исследование бельгийской газеты De Tijd, в котором использовалась информация из корабельных журналов, показало, что за последние десять лет более 160 невоенных российских судов совершили 945 подозрительных действий. Не менее 749 из 945 подозрительных маневров были совершены в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море“, - указывается в материале The Times.

Еще 72 подозрительных действия были совершены в районе нахождения кабелей электроэнергии, а остальные 124 - в районах, где проложены телекоммуникационные кабели, говорится далее в публикации.