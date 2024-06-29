Что стоит знать родителям особенных детей об эстоноязычном образовании

„Родители часто высказывают опасения даже на самых ранних этапах развития ребенка, но в Финляндии нет другой возможности спецгрупп для детей с отклонениями в онтогенезе, кроме как государственные сады. Так, дети с любыми проблемами в любом возрасте выходят сразу в финноязычную среду.

Практика показывает, что вначале могут быть большие трудности с адаптацией, особенно в тех случаях, когда ребенок уже неплохо понимает или даже разговаривает на русском. Легче будет тем, у кого эти навыки еще практически не развиты. К сожалению, при аутизме часто складывается ошибочная оценка способностей ребенка к пониманию речи в силу нарушения именно коммуникации и поведения. Кажется, что ребенок плохо понимает, но на самом деле это не так. Этим, конечно, должны заниматься специалисты. Постепенно, при благоприятных условиях трудности будут преодолеваться, ситуация нормализуется. Аутизм - не помеха к овладению языками. У меня есть аутисты, осваивающие три языка и более“.

Специалист подчеркивает, что если учитывать факт того, в какую школу пойдет ребенок, важно понимать, что ему необходимо прилично овладеть языком окружения до школы. У детей с нарушениями онтогенеза на это уйдет больше времени, соответственно, чем раньше ребенок погрузится в языковую среду, тем лучше.

Важно обеспечить максимально мягкое начало. Важно то, какие реабилитационные методики предлагает сад, какими ресурсами располагает. Ну, и конечно, нужно самостоятельно заниматься общим развитием ребенка: коммуникация социализация, поведение, речь.

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