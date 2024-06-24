„Мой ребенок просто сидел в углу, в то время как остальные дети развивались“. Мама перевела сына из русского садика в эстонский и не жалеет
„Я побоялась отдавать первого ребенка в эстонский садик и, честно говоря, пожалела об этом - сейчас в школе с эстонским начинаются проблемы“, - рассказывает Алина. Женщине кажется, что проблем можно было бы избежать. Но в свое время знакомые убедили ее, что в эстонском саду над русскими детьми будут издеваться. Теперь женщина решилась на еще более отчаянный шаг - отдала в эстоноязычную среду сына с особенностями развития. На удивление этот опыт оказался успешным.
Алина - мама двоих детей. Старшая дочь ходит в начальную школу, сын - в садик. В случае с дочкой Алина не решилась отдавать ребенка в эстоноязычный детский сад, о чем сейчас жалеет. Женщина родилась и выросла в Латвии, училась на латышском языке и знает его в совершенстве. Проблем с билингвальной средой у нее никогда не было. Однако после переезда в Эстонию женщину отговорили отдавать дочь в эстонский садик. Алина до сих пор считает это неверным решением, поэтому и отдала сына в эстонский детский сад. Но все не так просто - у мальчика есть диагноз, который, как правило, наоборот, заставляет родителей отказаться от мысли о двуязычной среде для ребенка.