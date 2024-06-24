Новости Эстонии
24.06.2024, 08:55

„Мой ребенок просто сидел в углу, в то время как остальные дети развивались“. Мама перевела сына из русского садика в эстонский и не жалеет

 
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ФОТО: Delfi Meedia

„Я побоялась отдавать первого ребенка в эстонский садик и, честно говоря, пожалела об этом - сейчас в школе с эстонским начинаются проблемы“, - рассказывает Алина. Женщине кажется, что проблем можно было бы избежать. Но в свое время знакомые убедили ее, что в эстонском саду над русскими детьми будут издеваться. Теперь женщина решилась на еще более отчаянный шаг - отдала в эстоноязычную среду сына с особенностями развития. На удивление этот опыт оказался успешным.

Алина - мама двоих детей. Старшая дочь ходит в начальную школу, сын - в садик. В случае с дочкой Алина не решилась отдавать ребенка в эстоноязычный детский сад, о чем сейчас жалеет. Женщина родилась и выросла в Латвии, училась на латышском языке и знает его в совершенстве. Проблем с билингвальной средой у нее никогда не было. Однако после переезда в Эстонию женщину отговорили отдавать дочь в эстонский садик. Алина до сих пор считает это неверным решением, поэтому и отдала сына в эстонский детский сад. Но все не так просто - у мальчика есть диагноз, который, как правило, наоборот, заставляет родителей отказаться от мысли о двуязычной среде для ребенка.

„Опыт русскоязычного садика был с дочкой, она у меня обычный ребенок, то есть у нее нет ни аутизма, ни СДВГ, ничего, - рассказывает Алина. - Когда возник вопрос о переходе полностью на эстонский язык, я пожалела, что в прошлом боялась и не хотела отдавать ребенка в эстонский детский садик. Конечно, память у нее пластичная, дети поддаются обучению, в принципе, в любом возрасте. Но что касается языка, учитывая то, что мы еще и не из этой страны, в школе у нас начались проблемы“.

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