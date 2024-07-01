ВИДЕООПРОС | „Уже как ностальгия“: как люди отреагировали на новость о судьбе троллейбусов(12)
С 1 ноября этого года в Таллинне перестанут ходить старые „рогатые“ троллейбусы. До тех пор, пока не прибудут троллейбусы нового поколения, работающие на аккумуляторах, пассажиров будут перевозить автобусы. Редакция RusDelfi узнала, что думают люди о замене „рогатых“ и какие преимущества есть у этого решения - как для города, так и для жителей.
Новость о временном прекращении работы троллейбусов не так сильно взволновала людей. Многие уже знают, что вместо них будут ходить автобусы. „Мир меняется, каждый день что-то новое — технологии, более полезные и выгодные“, — ответила женщина, для которой данная новость стала положительной.
Для многих горожан троллейбус не является основным транспортом. Люди, участвующие в опросе, считают, что у автобусов больше плюсов: они и ходят чаще, и могут маневрировать.
Новость о том, что новые троллейбусы будут на электричестве, оставила опрошенных равнодушными.
„Вот здесь я не могу ничего сказать, я не специалист в этой области. Но я не думаю, что специалисты посоветуют что-то плохое!“ — удивленно ответил участвующий в опросе мужчина.
Подробнее смотрите в видеоопросе!
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