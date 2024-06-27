Таллинн уже с ноября ликвидирует все старые „рогатые“ троллейбусы. Что будет с более чем сотней водителей?(17)
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Власти Таллинна приняли решение полностью отказаться от старых „рогатых“ троллейбусов, работающих в столице с 1965 года, и заменить их гораздо более современными троллейбусами на аккумуляторах, то есть по сути электробусами. Без привычной работы останется более 100 человек - водители и обслуживающий персонал.
Насколько известно изданию Forte, городское транспортное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) приняло решение снять с маршрутов троллейбусы и временно заменить их автобусами уже с 1 ноября этого года. Автобусы будут обслуживать троллейбусные линии до тех пор, пока не прибудут троллейбусы нового поколения, работающие на аккумуляторах.