Таллинн уже с ноября ликвидирует все старые „рогатые“ троллейбусы. Что будет с более чем сотней водителей?

Власти Таллинна приняли решение полностью отказаться от старых „рогатых“ троллейбусов, работающих в столице с 1965 года, и заменить их гораздо более современными троллейбусами на аккумуляторах, то есть по сути электробусами. Без привычной работы останется более 100 человек - водители и обслуживающий персонал.