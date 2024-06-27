Новости Эстонии
27.06.2024, 15:27

Таллинн уже с ноября ликвидирует все старые „рогатые“ троллейбусы. Что будет с более чем сотней водителей?

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  • Кристьян Ярван: предположительно новые аккумуляторные троллейбусы выйдут на линии в первом квартале 2026 года

  • Центр города избавится от контрактной сети — новый тип контактных линий появится на отшибе

  • Нынешним водителям предложат возможность переобучения

Troll
Troll
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Власти Таллинна приняли решение полностью отказаться от старых „рогатых“ троллейбусов, работающих в столице с 1965 года, и заменить их гораздо более современными троллейбусами на аккумуляторах, то есть по сути электробусами. Без привычной работы останется более 100 человек - водители и обслуживающий персонал.

Насколько известно изданию Forte, городское транспортное предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) приняло решение снять с маршрутов троллейбусы и временно заменить их автобусами уже с 1 ноября этого года. Автобусы будут обслуживать троллейбусные линии до тех пор, пока не прибудут троллейбусы нового поколения, работающие на аккумуляторах.

Поэтому возможное сокращение ждет 102 водителей троллейбуса и 32 работника из вспомогательного персонала — техников, электриков, механиков, уборщиков, мойщиков. Этим людям предложат на предприятии новые должности с возможностью переобучения.

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