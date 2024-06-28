Владимир Свет: к прибытию новых троллейбусов в 2026 году специалистов придется обучать с нуля

„На этой неделе новая мэрия сообщила о закрытии троллейбуса с 1 ноября. Их заменят автобусами. Якобы к 2026 году будут закуплены гибридные троллейбусы. Это решение ошибочное по нескольким причинам, — пишет Свет. — Первая: замена троллейбусов автобусами означает, что с других линий снимут около 30 автобусов. На практике, график станет реже и на линиях, которые сейчас обслуживают троллейбусы. Пострадают те, кто пользуются и первыми, и вторыми“.

Вторая причина, по мнению Света, в том, что новый подвижной состав нужно закупать быстрее. Прошлая мэрия планировала сделать это к 2025-му году. Если бы некоторые линии и пришлось обслуживать с помощью автобусов, это бы делалось поэтапно.

„Третья: более 100 троллейбусных спецов (водители, обслуживающий персонал, ремонтники) потеряют работу, будут переучиваться. К прибытию новых троллейбусов необходимых навыков в TLT может не остаться, так что специалистов придется обучать с нуля. Дорого и нерационально.

Европейские города сохраняют и развивают троллейбус. В основном его сворачивают города на постсоветском пространстве. Хочется верить, что Таллинн поступит, как первые“.

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