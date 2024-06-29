Руководитель Ласнамяэской русской гимназии: Уровень сложности растет по всем предметам

„У нас есть общие правила приема в 10-й класс. Эти правила опубликованы на сайте школы, и мы руководствуемся исключительно этим порядком. Все учащиеся знали и были предупреждены о порядке приема — это обычная практика в нашей гимназии, — комментирует исполняющая обязанности директора Ласнамяэской русской гимназии Татьяна Дудорина. — Есть ученики более успешные, как и везде, есть менее успешные. Если экзамены сданы на отметки 4 и 5, то вопросов никаких не возникает. Если экзамен по предмету „математика“ или „эстонский язык“ сдан на отметку 3, то проводится дополнительное тестирование. Если экзамен выполнен на неудовлетворительную отметку, что значит „два“, тогда таких учащихся мы в гимназию не принимаем. Это всем известный факт, никакой тайны нет“.

Учеников в 10-х, 11-х и 12-х классах намного меньше, чем тех, кто заканчивает 9-й класс. „Количество мест в нашей гимназии ограничено — всего лишь 60 в 10-х классах. Безусловно, у нас есть конкурс. И ребят, которые прошли испытание экзаменами более успешно, значительно больше. И тут работают правила. Всех учащихся, которые не прошли первый курс набора и у кого позитивные отметки за экзамен, нет провалов, мы приглашаем на тестирование“.

По словам Татьяны Дудориной, все ученики из других школ или городов, желающие поступить в Ласнамяэскую русскую гимназию, приглашаются на собеседование и тестирование по предметам. „Если мы видим, что есть вопросы по профильным предметам — а у нас это математика и эстонский язык, таких ребят мы тестируем. Это общее положение“.