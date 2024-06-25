Мама девятиклассницы: „Если ребенок гуманитарий, то в 10-й класс вход запрещен?“

„Плакала над платьем и не хотела идти на выпускной“

Анастасия Перевозчикова — мама девятиклассницы из Ласнамяэской гимназии. Семья была уверена, что в 10-й класс Ясна точно поступит: экзамен по эстонскому языку сдан на 73 балла, английский — на 85, математика — на 31 балл. „Правда, именно математика далась не с первого раза. Провалила, потому что волновалась, сам экзамен был сложнее, — рассказывает мама девочки. — На протяжении года, пока дети учились, учителя все время говорили: если хотите поступить в гимназию, нужно ходить в школу — прилежание будет учитываться. Говорили, что на экзамене они могут разволноваться. Что экзамен — не самое главное. То есть давали совершенно другую информацию — я ходила на все три родительских собрания, — рассказывает Анастасия и отмечает: ни секунды не сомневались, что в 10-й класс они попадут. — Сообщение о том, что дочка не проходит, мы получили в 7 утра (19 июня, — прим. ред.). Формулировка — „не подходите по критериям“.