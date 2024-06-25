Мама девятиклассницы: „Если ребенок гуманитарий, то в 10-й класс вход запрещен?“

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Отзвенели последние звонки у девятиклассников. Но для многих выпускников основной школы это время оказалось не самым радужным, ведь хорошо сдать экзамены и поступить в 10-й класс удалось далеко не всем. Родители уверены: школы избавляются от не самых успешных учеников, чтобы повысить свои рейтинги. С какими сложностями столкнулись ученики и их родители? Какие изменения подготовило Министерство образования и науки? И существуют ли единые правила приема в 10-й класс? Подробности — в материале RusDelfi.