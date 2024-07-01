Новости Эстонии
01.07.2024, 08:22

Баловавшиеся кокаином на партийных вечеринках политики могут не опасаться полиции

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ФОТО: Aleksandr Gavrilychev | Shutterstock

„Уголовным делом наркозависимость не вылечить“, - сказал Delfi руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Райт Пикаро.

Издание Eesti Ekspress, а также Delfi опубликовали на эстонском и русском языках шокирующую историю о том, как журналисты с помощью экспресс-тестов выявили, что участники партийных вечеринок, организованных по случаю выборов в Европарламент, веселились, подбадривая себя кокаином. Почти на всех вечеринках, включая ту, что проходила в штаб-квартире Партии реформ, специальные салфетки, с помощью которых выявляют следы кокаина, окрасились в голубой цвет.

Журналисты, проводя эксперимент, не ставили перед собой задачу выявить тех, кто употребил наркотик. Они хотели продемонстрировать, насколько обыденным и распространенным стало употребление кокаина - этот наркотик присутствует и на вечеринках, устраиваемых людьми, которые руководят наркополитикой Эстонии и в своих речах часто описывают эту проблему в черно-белых красках, представляя ее как заботу о несостоятельных и опустившихся людях.

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