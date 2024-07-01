01.07.2024, 08:22
Баловавшиеся кокаином на партийных вечеринках политики могут не опасаться полиции(9)
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„Уголовным делом наркозависимость не вылечить“, - сказал Delfi руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Райт Пикаро.
Издание Eesti Ekspress, а также Delfi опубликовали на эстонском и русском языках шокирующую историю о том, как журналисты с помощью экспресс-тестов выявили, что участники партийных вечеринок, организованных по случаю выборов в Европарламент, веселились, подбадривая себя кокаином. Почти на всех вечеринках, включая ту, что проходила в штаб-квартире Партии реформ, специальные салфетки, с помощью которых выявляют следы кокаина, окрасились в голубой цвет.
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