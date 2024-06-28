ВЛАСТЬ НАРКОТИКОВ | Партии отмечали выборы, журналисты провели наркотесты: половина оказались положительными. Без кокаина и праздник не праздник

В ночь выборов в Европарламент журналисты издания Eesti Ekspress, вооружившись экспресс-тестами на выявление кокаина, прошлись по злачным местам, в которых собрались представители разных партий, чтобы узнать, насколько широко распространены наркотики в кругах, определяющих наркополитику Эстонии.