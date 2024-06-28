ЧП и криминал
28.06.2024, 07:25

ВЛАСТЬ НАРКОТИКОВ | Партии отмечали выборы, журналисты провели наркотесты: половина оказались положительными. Без кокаина и праздник не праздник

 (17)
В штаб-квартире одной партии тоже выявили кокаин
КТО ПРИНЕС КОКАИН? Следы кокаина определяют с помощью специальных салфеток. Салфетка окрасилась в голубой цвет - результат положительный.
КТО ПРИНЕС КОКАИН? Следы кокаина определяют с помощью специальных салфеток. Салфетка окрасилась в голубой цвет - результат положительный.
ФОТО: Mart Nigola | Delfi Meedia

В ночь выборов в Европарламент журналисты издания Eesti Ekspress, вооружившись экспресс-тестами на выявление кокаина, прошлись по злачным местам, в которых собрались представители разных партий, чтобы узнать, насколько широко распространены наркотики в кругах, определяющих наркополитику Эстонии.

„Если тесты дали положительный результат, это, конечно, плохо“, - сказал член правления Партии реформ Урмас Паэт, с которым мы связались по телефону.

„Кошмар, ужас!“ - эмоционально отреагировала его соратница по партии - семейный врач и депутат Рийгикогу Кармен Йоллер, недавно написавшая в социальных сетях, что все употребляющие наркотики - подонки.

Ознакомься с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии