28.06.2024, 07:25
ВЛАСТЬ НАРКОТИКОВ | Партии отмечали выборы, журналисты провели наркотесты: половина оказались положительными. Без кокаина и праздник не праздник(17)
В штаб-квартире одной партии тоже выявили кокаин
ФОТО: | Delfi Meedia
В ночь выборов в Европарламент журналисты издания Eesti Ekspress, вооружившись экспресс-тестами на выявление кокаина, прошлись по злачным местам, в которых собрались представители разных партий, чтобы узнать, насколько широко распространены наркотики в кругах, определяющих наркополитику Эстонии.
„Если тесты дали положительный результат, это, конечно, плохо“, - сказал член правления Партии реформ Урмас Паэт, с которым мы связались по телефону.
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