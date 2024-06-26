ВИДЕООПРОС | „Опять будут деньги со стариков сдирать!“ Что жители Таллинна думают об автоналоге?

„У нас столько налогов вводят, такие цены, что мы перебили всю Европу, поэтому я против!“ — говорит женщина, к которой мы обращаемся с вопросом об автоналоге.

„Ничего не известно. Вот, допустим, моя старая машина. Я что, должен за нее больше платить или просто пойти и вынести на улицу, на мусорку… И что они хотят этим добиться? Чего хочет Кая Каллас?“ — эмоционально реагирует на вопросы журналиста один из участников опроса.

Многие относятся к новому закону скептически и не до конца понимают, для чего он нужен.

„Пенсионеры больше новых машин не купят. А всё будет „висеть“ на стариках, опять будут деньги со стариков сдирать!“

Что еще думают жители и гости Таллинна об автоналоге? Смотрите в нашем уличном видеоопросе!

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