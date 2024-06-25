Президент Алар Карис не провозгласил закон об автоналоге(8)
Президент Эстонии Алар Карис во вторник не стал провозглашать принятый Рийгикогу 12 июня Закон о налоге на автотранспортные средства. По мнению президента, данный закон не соответствует Конституции, поскольку его положения нарушают принцип равного обращения.
„Согласно закону, не облагается транспортным налогом принадлежащий физическому лицу автомобиль, специально переоборудованный или приспособленный для перевозки или для использования людьми с ограниченными возможностями. Плата за регистрацию такого транспортного средства также не взимается. Но эти освобождения не распространяются на людей с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, что им не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства“, – пишет глава государства в постановлении об отклонении закона.
„Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить также человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково“, — подчеркивает президент Карис.
Эстонская палата людей с ограниченными возможностями также подтвердила, что не все люди с ограниченными возможностями передвижения нуждаются в переоборудовании своего автомобиля.