Президент Алар Карис не провозгласил закон об автоналоге

„Согласно закону, не облагается транспортным налогом принадлежащий физическому лицу автомобиль, специально переоборудованный или приспособленный для перевозки или для использования людьми с ограниченными возможностями. Плата за регистрацию такого транспортного средства также не взимается. Но эти освобождения не распространяются на людей с такими нарушениями опорно-двигательного аппарата, что им не требуется переоборудование или адаптация транспортного средства“, – пишет глава государства в постановлении об отклонении закона.

„Так, согласно закону, налог и регистрационный сбор должен платить также человек с тяжелыми или глубокими нарушениями опорно-двигательного аппарата, который отличается от освобожденных лиц только тем, что он может пользоваться немодифицированным транспортным средством. Принцип равного обращения требует, чтобы к людям, находящимся в аналогичной ситуации, относились одинаково“, — подчеркивает президент Карис.

Эстонская палата людей с ограниченными возможностями также подтвердила, что не все люди с ограниченными возможностями передвижения нуждаются в переоборудовании своего автомобиля.