Bolt об обязательной программе по изучению эстонского языка: водители сами попросили и были заинтересованы в обучении

„Они сами попросили. Они были заинтересованы в обучении, у них было желание учиться. За последние пару лет мы наблюдаем рост числа водителей-мигрантов. Они хотели бы лучше справляться в эстонском обществе, но у них не было такой легкодоступной программы“, – комментирует глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым. При этом он отмечает, что количество жалоб на плохое знание водителями эстонского языка – меньше одного процента: „Около десятка на миллион поездок“.