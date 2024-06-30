Bolt об обязательной программе по изучению эстонского языка: водители сами попросили и были заинтересованы в обучении(1)
Компания Bolt совместно с платформой Lingvist запустила в Эстонии приложение по изучению эстонского языка для водителей. Глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым утверждает, что такой запрос поступил от самих водителей.
„Они сами попросили. Они были заинтересованы в обучении, у них было желание учиться. За последние пару лет мы наблюдаем рост числа водителей-мигрантов. Они хотели бы лучше справляться в эстонском обществе, но у них не было такой легкодоступной программы“, – комментирует глава отдела водительских услуг Bolt Оскар Рыым. При этом он отмечает, что количество жалоб на плохое знание водителями эстонского языка – меньше одного процента: „Около десятка на миллион поездок“.
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Используя приложение, Bolt также стремится подчеркнуть, что является эстонской патриотичной компанией. „Мы находимся в Эстонии и платим эстонские налоги, – говорит Рыым. – И, конечно, мы понимаем, что у определенной части общества есть некоторые ожидания относительно того, какой должна быть культура обслуживания. И мы хотели бы внести свой вклад: помочь в изучении эстонского языка“.
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