ВИДЕО | „Сложно произносить, когда много гласных вместе идут, например, улица Jõe“. RusDelfi попросил водителя Bolt пройти тест по эстонскому языку

Все водители Bolt проходят короткий тест, состоящий из 50 вопросов, на знание эстонского языка. Если водитель сдает его, то получает сертификат и может продолжать работать. Если водитель провалит тест, то ему необходимо будет пройти курс по улучшению профессионального словаря. На все отводится три месяца.