25.06.2024, 07:55
ВИДЕО | „Сложно произносить, когда много гласных вместе идут, например, улица Jõe“. RusDelfi попросил водителя Bolt пройти тест по эстонскому языку(15)
Bolt совместно с платформой Lingvist запустил в Эстонии обязательную программу для водителей, чтобы улучшить их знание эстонского языка. RusDelfi попросил водителя пройти тест и прокомментировать уровень сложности.
Все водители Bolt проходят короткий тест, состоящий из 50 вопросов, на знание эстонского языка. Если водитель сдает его, то получает сертификат и может продолжать работать. Если водитель провалит тест, то ему необходимо будет пройти курс по улучшению профессионального словаря. На все отводится три месяца.
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