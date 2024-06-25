Новости Эстонии
25.06.2024, 07:55

ВИДЕО | „Сложно произносить, когда много гласных вместе идут, например, улица Jõe“. RusDelfi попросил водителя Bolt пройти тест по эстонскому языку

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Bolt совместно с платформой Lingvist запустил в Эстонии обязательную программу для водителей, чтобы улучшить их знание эстонского языка. RusDelfi попросил водителя пройти тест и прокомментировать уровень сложности.

Все водители Bolt проходят короткий тест, состоящий из 50 вопросов, на знание эстонского языка. Если водитель сдает его, то получает сертификат и может продолжать работать. Если водитель провалит тест, то ему необходимо будет пройти курс по улучшению профессионального словаря. На все отводится три месяца.

Почему решили запустить именно сейчас?

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RusDelfi
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