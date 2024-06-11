Bolt запускает для водителей обязательную программу по изучению эстонского языка

Программа состоит из двух частей. Чтобы определить уровень владения языком, все водители Bolt должны сначала пройти короткий тест на знание эстонского языка. Тем, кто успешно пройдет тест, больше ничего делать не нужно. Те, кто тест не пройдет, на втором этапе примут участие в специальном курсе по расширению профессионального словарного запаса. Курс необходимо пройти в течение трех месяцев. Если этого не сделать, продолжать использовать платформу Bolt для предоставления услуг совместных поездок будет невозможно.

Ожидание общественности

„Мы знаем, что самое главное для сервиса поездок — это цена и доступность услуги, потому что именно на основе этих критериев клиенты голосуют своими кошельками. Но мы понимаем, что общество ожидает и того, чтобы водители говорили по-эстонски лучше, чем сегодня. Опрос, проведенный среди водителей, также показал, что 70% водителей были бы готовы изучать эстонский язык, если бы Bolt предлагал онлайн-курс со специальной лексикой. Мы учли это при разработке решения. Эта программа — наша попытка объединить эти разные ожидания в одном рабочем решении“, — сказал представитель Bolt Оскар Рыым.

Директор по языку и продукту Linguist Кярт Исак рассказала, что языковой курс был разработан на основе словарного запаса, касающегося услуги совместного использования поездок, чтобы помочь водителям общаться с клиентами. „Наша платформа изучения языка создана специально для развития практических языковых навыков. Курс, разработанный в сотрудничестве Bolt и нашей команды, фокусируется на выражениях и словах, которые нужны водителям больше всего. Курс создан с использованием самых современных языковых технологий и благодаря отсроченным повторам является очень эффективным способом изучения языка“.