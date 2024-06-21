Вода, бесплатные туалеты, скорая помощь и размещение для женщин с детьми: мэрия Нарвы решила помочь тем, кто стоит в длинной очереди на границе

„Эстонская сторона работает с максимальной пропускной способностью, которая на данный момент составляет около 150 человек в час, - сказал мэр Нарвы Яан Тоотс. - Город принимает все возможные меры, чтобы обеспечить дополнительные условия для людей, стоящих в очереди“.

С сегодняшнего дня, 21 июня, общественный туалет в здании мэрии будет работать круглосуточно и бесплатно для всех, пока ситуация не стабилизируется. Также, по словам мэра, в ближайшие часы будут установлены 2-3 дополнительных биотуалета. А в течение следующих нескольких часов людям, стоящим в очереди, предложат бутилированную воду. Тоотс распорядился, чтобы на Петровской площади дежурила одна машина скорой помощи.

Мэр отметил, что горуправа ищет возможность предоставления размещения для матерей с детьми и беременных женщин в муниципальных учреждениях, чтобы обеспечить приемлемые условия для ожидания очереди пересечения границы.

Финансирование этих мер город взял на себя.

О ситуации на границе утром 21 июня читайте здесь.

Напомним, вечером 20 июня на пограничном переходе Нарва на пешеходном мосту на выезде из Эстонии образовалась длинная очередь из-за медленного пограничного контроля со стороны РФ. Чтобы защитить здоровье и безопасность людей, Департамент полиции и погранохраны принял решение закрыть для пешеходов пограничный переход с эстонской стороны на российскую. Из-за того, что не все стоящие в очереди люди смогли найти на ночь гостиницы, многие ночевали на улице.

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