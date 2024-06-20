Эстония закрыла границу с Россией в Нарве раньше времени из-за большой очереди

Лийсу Ангер, представитель Восточной префектуры, объяснила, что очередь была длинной для пешеходов из-за медленного пограничного контроля Российской Федерации. „Количество пересечений границы было нормальным, но очередь начала значительно удлиняться около 2 часов дня из-за медленного пограничного контроля России. С эстонской стороны пересечение границы прошло гладко. Примерно к 17 часам на мосту ожидало въезда в Российскую Федерацию около 500 человек, поэтому мы начали регулировать пересечение границы на эстонской стороне, то есть пропускали меньшее количество людей через пограничный контроль. В то же время мы предупредили людей, что пересечение границы с российской стороны может занять очень много времени“, - сказала Ангер.

PPA решила сегодня закрыть пограничный переход для пешеходов, чтобы защитить здоровье и безопасность людей. „Мы приняли такое решение, потому что на мосту уже было слишком много людей и очередь двигалась очень медленно. Допускать на мост новых людей уже было бы небезопасно, и мы видели, что они могли не добраться до российской стороны до 23:00“, - сказала представитель PPA Ангер.

Погранпереход „Нарва“ из России в Эстонию закрывается в 23:00. „Мы рекомендуем людям, которые не хотят ждать въезда в Российскую Федерацию, немедленно вернуться в Эстонию. Пересечение границы с Россией происходит очень медленно, а переход через границу с Эстонией закрывается в 23:00 и откроется только завтра в 7:00“, - сказала оперативный менеджер.

Люди, двигающиеся в сторону РФ, должны быть готовы к неожиданностям. PPA не рекомендует ехать в Россию.

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