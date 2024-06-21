ФОТО И ВИДЕО | На Петровской площади - до 1000 человек, некоторые ночевали на газоне. Что происходило сегодня утром у погранперехода в Нарве?

По словам тех, кто стоял в хвосте очереди, они либо недавно подошли, либо приехали утренними автобусами, который прибыли в Нарву в 5 и около 6 утра. В начале очереди стояли в основном те, кто остался ночевать - около 50 человек, им пришлось провести ночь на газоне неподалеку от площади или на скамейках в сквере парка. Еще часть людей прибыла рано утром после ночевки в отелях.

„Туалет закрыт. Как так? Хотя бы биотуалет поставили, - обиженно и возмущенно говорит женщина, которая стоит в первой трети очереди. - 1000 человек стоит, и все ходят в кусты. Это нормально? Мы в Европейской стране живем? Написано, что туалет с 6 утра работает. Но он был закрыт в 6. Это хорошо для нашей страны? Это унижение, которое пережить трудно. С трех утра здесь стою. В час выехали из Таллинна. Зять стоит в хвосте с маленьким ребенком, а я не могу его сюда взять, в начало очереди, потому что понимаю, какая ситуация. Это ужас, что с нами здесь сделали“.

„Мы насладились звездным небом, поспали на картонке, - делится впечатлениями девушка, которая со вчерашнего дня стоит у погранпункта, она решила не уезжать на ночь с площади. - Очередь, к сожалению, не удалось соблюсти нормально (вчера вечером стоящие в очереди составили список, чтобы по нему они смогли первыми пройти утром - ред.). Люди просто вклиниваются, сейчас вот справа подошли люди, они просто идут с напором, не считаясь с нами. А мы здесь провели ночь, чтобы сохранить очередь, и оказываемся позади них. Почему они считают, что у них есть на это право?“

Полицейский убирает ленту, ее немного снесли. Все начинают напирать. Полицейский объясняет, что так делать не нужно. Мужчина из очереди начинает возмущаться, но его просят не ругаться, провокации не нужны, все хотят скорее перейти границу. Мужчина замолкает. И поток двигается к воротам. Начинают пропускать группами.

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