СВОДКА ЗА СУТКИ | Один человек погиб и семь пострадали, включая троих детей. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

20 июня в 12.52 в Таллинне у дома номер 1 по улице Рейсияте 36-летний мужчина врезался на электросамокате в 25-летнюю женщину, которая тоже управляла электросамокатом. Обоих самокатчиков доставили в больницу.

В 15.40 в Таллинне у дома номер 1 по улице Кари 59-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota RAV4, выполняя левый поворот, сбил пересекавшую проезжую часть за пределами пешеходного перехода 9-летнюю девочку. Пешехода доставили в больницу.

В 16.16 в Таллинне у дома номер 19 по улице Рахе 85-летний мужчина на легковом автомобиле Peugeot 308 врезался в припаркованный автомобиль Volkswagen Tiguan. Водителя Peugeot доставили в больницу.

В 17.28 в Раквере у дома номер 27 по улице Лийва 38-летний мужчина на автомобиле Opel Vectra сбил имевшего преимущественное право проезда велосипедиста — 5-летнего мальчика. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17.29 в селе Леппнеэме (волость Виймси, Харьюмаа) у дома номер 100 по улице Леппнеэме двигавшийся по тротуару на электросамокате 12-летний мальчик потерял управление транспортным средством и упал на проезжую часть. Самокатчика доставили в больницу на медосмотр.

В 21.10 на 3-м километре шоссе Сангасте — Тыллисте (волость Отепя, Валгамаа) 52-летний мужчина на легковом автомобиле Ford Mondeo выехал с трассы и врезался в дерево. Водитель погиб на месте происшествия.

В 21.38 в Пярну у дома номер 1с по улице Ранна 18-летний молодой человек на мотоцикле KTM 390 Duke остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. После чего в него сзади врезался легковой автомобиль Citroen C4, за рулем которого находилась 18-летняя девушка. Мотоциклиста доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством четырех водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Заявлений об угонах транспортных средств в полицию не поступало.

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