Кая Каллас: Россия должна оплатить ущерб от войны, надеюсь, что эстонский закон вдохновит другие страны

В своей речи Кая Каллас также призвала союзников продолжать совместные усилия, чтобы заставить Россию заплатить за ущерб, нанесенный агрессией, сообщила в среду пресс-служба эстонского правительства.

По словам Каллас, свободный мир не может позволить себе уставать помогать Украине, потому что речь идет об экзистенциальной борьбе для всего демократического общества.

Она также отметила, что в конечном итоге следует прийти к ситуации, когда Россия будет вынуждена сама платить за военный ущерб, который она нанесла.

„Это не только моральное, но и юридическое обязательство. Эстонский парламент недавно принял закон, который позволяет использовать замороженные активы России в интересах Украины, что, мы надеемся, вдохновит и других“, - сказала Каллас.

Как мы ранее сообщали, 15 мая Рийгикогу принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц. За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против – три.

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