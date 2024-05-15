Рийгикогу принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы

За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против – три.

По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирование для использование замороженных активов – сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца. „Россия – это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность“, – сказал он.

По словам Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине в ходе агрессивной войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться. „Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность для лиц и предприятий, напрямую связанных с осуществлением агрессии или способствующих ей“, – сказал он и добавил, что конституционная комиссия в течение более полугода тщательно рассматривала создание соответствующего регулирования с различными сторонами, в том числе – с иностранными экспертами.

Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы ( 332 SE ) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.