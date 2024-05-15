Рийгикогу принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы(6)
Сегодня Рийгикогу принял закон, который позволяет направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц.
За принятие закона проголосовали 65 членов Рийгикогу, против – три.
По словам председателя конституционной комиссии Рийгикогу Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирование для использование замороженных активов – сложная задача, которой занимается ряд союзных государств и международных организаций. Эстония играет в этом процессе роль первопроходца. „Россия – это государство-агрессор. Возмещение нанесенного им в ходе военных действий ущерба не должно лечь на плечи Украины и ее союзников. За причиненный ущерб отвечает Россия, которая и должна понести эту ответственность“, – сказал он.
По словам Терраса, для обеспечения ответственности при возмещении нанесенного Украине в ходе агрессивной войны ущерба можно использовать активы, которые уже заморожены на основании международных санкций и владельцы которых в любом случае не могут их использовать или ими распоряжаться. „Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность для лиц и предприятий, напрямую связанных с осуществлением агрессии или способствующих ей“, – сказал он и добавил, что конституционная комиссия в течение более полугода тщательно рассматривала создание соответствующего регулирования с различными сторонами, в том числе – с иностранными экспертами.
Инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о международных санкциях и, в связи с этим, в другие законы (332 SE) создает внутригосударственный механизм, обеспечивающий материальную ответственность государства-агрессора за ущерб, нанесенный в результате наиболее тяжких нарушений международного права. Поправка позволяет использовать замороженное на основании санкций имущество людей и предприятий, способствовавших противоправной деятельности России, в качестве предоплаты за ущерб, который Россия должна возместить Украине.
Перед вторым чтением конституционная комиссия внесла в законопроект поправку, согласно которой решение об использовании имущества в качестве предоплаты за причиненный ущерб принимает Министерство иностранных дел в ходе административного производства. В исходной формулировке о разрешении на использование имущества было необходимо ходатайствовать через административный суд.
Согласно закону, для принятия решения об использовании имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба необходимо, чтобы в ходе противозаконной деятельности был причинен ущерб, наличие которого было доказано и который необходимо компенсировать в соответствии с международным правом; также пострадавшее иностранное государство должно выставить нанесшему ущерб иностранному государству соответствующее требование, которое нанесшее ущерб государство не выполнило в разумные сроки. Для начала в Эстонии производства об использовании имущества Эстонии должна быть направлена соответствующая просьба. Между Эстонией и ходатайствующим государством должны быть заключены условия использования имущества в качестве предоплаты за возмещение ущерба, а также условия передачи права на истребование владельцу имущества. Помимо этого, должна быть в достаточной мере доказана связь между владельцем имущества и противоправным деянием.
Согласно поправке, Министерство иностранных дел должно будет установить все связанные с имуществом обстоятельства и имущественные отношения и подтвердить отсутствие исключительных обстоятельств, ввиду которых интересы лица перевешивают необходимость применить меру. Согласно закону, владелец имущества имеет право оспорить решение об использовании имущества в административном суде.
Кроме того, поправки уточнят компетенции государственных учреждений при применении международных санкций и дадут более четкие правовые основания для применения санкций и ведения соответствующего надзора.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.