ВИДЕО | „Макрон в частных беседах разное говорил“. Кая Каллас прокомментировала шансы на высокую должность в ЕС

Каллас не пожелала спекулировать о том, приняла бы она или нет предложение занять пост Борреля, если бы ей его предложили, но отметила, что это было бы для нее большим признанием. „Если такое предложение поступит, то, естественно, я серьезно его рассмотрю“, - сказала Каллас.

На прошлой неделе издание Politico написало, что у Каллас есть поддержка президента Франции Эммануэля Макрона для занятия упомянутого поста. Говорила ли Каллас об этом с Макроном?

„У нас были разные беседы, и вообще-то не принято каким-либо образом реферировать эти беседы для прессы, иначе такие беседы бы не велись“, - немногословно ответила премьер-министр.

„Говорили ли мы о высокопоставленных должностях, да мы, естественно, говорили, потому что это тема, которая обсуждается. Так как мы в одной политической группе, то мы разговариваем между собой, и я вела подобные беседы с представителями различных других групп, чтобы узнать, каково их видение“, - добавила Каллас.

Глава правительства Эстонии хочет напрямую спросить у Макрона, поддерживает ли ее президент Франции. „Насколько я знаю, он нигде об этом не говорил публично, в частном порядке он говорил разные вещи, - сказала Каллас. - Не стоит опережать события. Недостаточно иметь поддержку лишь одного человека, нужна более широкая поддержка. Я всё-таки еще новичок в такого рода политических играх на европейском уровне“.

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