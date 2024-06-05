В новом составе Еврокомиссии может появиться комиссар по обороне. Среди кандидатов на этот пост - Кая Каллас

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в разговоре с журналистами отметил, что передача нового портфеля выходцу из этого региона „имеет смысл“. По мнению главы военного ведомства, в Восточной Европе есть „множество прекрасных кандидатов“, обладающих опытом жизни и работы по соседству со „страной-агрессором“ и хорошими отношениями с Вашингтоном.

Среди претендентов на пост еврокомиссара по обороне собеседники Politico назвали министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, его литовского коллегу Габриэлюса Ландсбергиса, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и президента Румынии Клауса Йоханниса.

Однако, пишет издание, громкая должность может оказаться „всего лишь табличкой без значимого бюджета и полномочий“. Основная причина — неготовность национальных правительств отдавать Брюсселю часть решений в сфере обороны. Куда более вероятный сценарий состоит в учреждении должности комиссара по промышленной координации, в зону ответственности которого войдет в том числе совместное производство оружия.

Представитель ЕС на условиях анонимности посетовал в разговоре с Politico, что заявления о создании поста еврокомиссара по обороне — „чистый пиар“. Бюджет Евросоюза на оборону в разы меньше, чем у многих стран блока, координация между вовлеченными в принятие решений комиссарами и так сложна, а позиции лидеров по ключевым вопросам нередко расходятся. Так, Франция последовательно выступает за развитие в Европе собственной оборонной промышленности и, соответственно, закупку вооружений на местных предприятиях. Наращивающая свои вооруженные силы Польша, напротив, приобретает значительную часть оружия в США и Азии.