Мать юноши, погибшего от рук Марка Якоба Яксона: он ни о чем не сожалеет и был высокомерен

Марк Якоб убил ножом 19-летнего Кевина и ранил его 17-летнюю подругу на стадионе Арукюла в ночь на 30 апреля прошлого года.

С тех пор Марк Якоб находится за решеткой. В итоге, вчера он был приговорен к 12 годам лишения свободы, которые будут исчисляться со дня его ареста. После этого он выйдет на свободу в возрасте 30 лет.