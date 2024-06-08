08.06.2024, 15:30
Мать юноши, погибшего от рук Марка Якоба Яксона: он ни о чем не сожалеет и был высокомерен
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчерашнее решение Харьюского уездного суда не означает, что судебный процесс над Марком Якобом Яксоном (19) окончен. Мать погибшего молодого человека и его адвокат Оливер Няэс подтвердили, что, по крайней мере, они обязательно пойдут по апелляционному пути.
Марк Якоб убил ножом 19-летнего Кевина и ранил его 17-летнюю подругу на стадионе Арукюла в ночь на 30 апреля прошлого года.
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