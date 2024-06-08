ЧП и криминал
08.06.2024, 15:30

Мать юноши, погибшего от рук Марка Якоба Яксона: он ни о чем не сожалеет и был высокомерен

 
„Я, конечно, не хотел убивать. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы это сделал, но, к сожалению, это невозможно“, - заявил суду Марк Якоб Яксон. Мать Кевина не верит в эту историю.
„Я, конечно, не хотел убивать. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы это сделал, но, к сожалению, это невозможно“, - заявил суду Марк Якоб Яксон. Мать Кевина не верит в эту историю.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вчерашнее решение Харьюского уездного суда не означает, что судебный процесс над Марком Якобом Яксоном (19) окончен. Мать погибшего молодого человека и его адвокат Оливер Няэс подтвердили, что, по крайней мере, они обязательно пойдут по апелляционному пути.

Марк Якоб убил ножом 19-летнего Кевина и ранил его 17-летнюю подругу на стадионе Арукюла в ночь на 30 апреля прошлого года.

С тех пор Марк Якоб находится за решеткой. В итоге, вчера он был приговорен к 12 годам лишения свободы, которые будут исчисляться со дня его ареста. После этого он выйдет на свободу в возрасте 30 лет.

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