07.06.2024, 12:57
ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Марк Якоб Яксон приговорен к 12 годам лишения свободы. Решение суда он выслушал с улыбкой(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня утром Марк Якоб Яксон (19), убивший в конце апреля прошлого года в Арукюла молодого человека и ранивший девушку, заслушал постановление Харьюского уездного суда. Яксона приговорили к 12 годам лишения свободы, он должен возместить ущерб потерпевшим.
Как сказала судья Андра Сильд, вина подсудимого полностью подтвердилась собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей и видеозаписями произошедшего.
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