ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Марк Якоб Яксон приговорен к 12 годам лишения свободы. Решение суда он выслушал с улыбкой

Сегодня утром Марк Якоб Яксон (19), убивший в конце апреля прошлого года в Арукюла молодого человека и ранивший девушку, заслушал постановление Харьюского уездного суда. Яксона приговорили к 12 годам лишения свободы, он должен возместить ущерб потерпевшим.