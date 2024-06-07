ЧП и криминал
07.06.2024, 12:57

ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА | Марк Якоб Яксон приговорен к 12 годам лишения свободы. Решение суда он выслушал с улыбкой

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Марк Якоб Яксон.
Марк Якоб Яксон.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня утром Марк Якоб Яксон (19), убивший в конце апреля прошлого года в Арукюла молодого человека и ранивший девушку, заслушал постановление Харьюского уездного суда. Яксона приговорили к 12 годам лишения свободы, он должен возместить ущерб потерпевшим.

Как сказала судья Андра Сильд, вина подсудимого полностью подтвердилась собранными по делу доказательствами, показаниями свидетелей и видеозаписями произошедшего.

Версию, которую представил Яксон, суд счел неубедительной.

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