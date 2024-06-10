Почему в Эстонии не продают антибиотики без рецепта от врача?

Лаури Баар, фармацевт аптеки Benu, по просьбе RusDelfi пояснил, что в Эстонии антибиотики продаются только строго по рецепту, чтобы люди не злоупотребляли ими. „Антибиотики, как следует из их названия, являются противомикробными препаратами, то есть уничтожают микроорганизмы, бактерии - как плохие, так и хорошие. Поэтому их неправильное употребление может вызвать проблемы с желудком и другие негативные эффекты, поскольку препарат убивает и полезные бактерии, поддерживающие процессы организма в равновесии и работе. Но главное - возникает устойчивость к антибиотикам. Это означает, что если антибиотик действительно необходим и в прошлом он часто применялся, он может вообще не оказать никакого эффекта. Еще одна важная причина, по которой в Эстонии не всем назначают антибиотики, заключается в том, что многие заболевания - особенно простуда - являются вирусными, и антибиотики при них бесполезны“.