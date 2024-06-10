Почему в Эстонии не продают антибиотики без рецепта от врача?
Жители Эстонии давно привыкли к тому, что ряд лекарств можно приобрести только по рецепту. Например, антибиотики в эстонских аптеках просто так не купить. Этому есть свои причины, ведь, принимая подобные препараты неконтролируемо, можно себе навредить.
Лаури Баар, фармацевт аптеки Benu, по просьбе RusDelfi пояснил, что в Эстонии антибиотики продаются только строго по рецепту, чтобы люди не злоупотребляли ими. „Антибиотики, как следует из их названия, являются противомикробными препаратами, то есть уничтожают микроорганизмы, бактерии - как плохие, так и хорошие. Поэтому их неправильное употребление может вызвать проблемы с желудком и другие негативные эффекты, поскольку препарат убивает и полезные бактерии, поддерживающие процессы организма в равновесии и работе. Но главное - возникает устойчивость к антибиотикам. Это означает, что если антибиотик действительно необходим и в прошлом он часто применялся, он может вообще не оказать никакого эффекта. Еще одна важная причина, по которой в Эстонии не всем назначают антибиотики, заключается в том, что многие заболевания - особенно простуда - являются вирусными, и антибиотики при них бесполезны“.
По словам специалиста, прием антибиотиков при вирусном заболевании вызывает только побочные эффекты. Если же человек замечает какое-то положительное действие, то скорее всего это - плацебо. Кроме того, простуда обычно проходит со временем, и если одновременно принимать антибиотик, может создаться ложное впечатление, что это подействовал препарат. „Поэтому можно сказать, что лечение будет эффективным только при использовании тех препаратов, которые действительно необходимы, а не всех на всякий случай“ - подытожил эксперт.
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