УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „Что вы понаехали сюда, вы что, все инвалиды?“: как беженцы привыкали к медицинской системе в Эстонии?

„Я обзванивала все больницы, какие можно. Дочери надо было сделать вакцину, и я просила, чтобы хотя бы ее взяли“, - рассказывает молодая женщина. Ее зовут Алена, она приехала с четырехмесячной дочкой из Каховки, которая находится в Херсонской области. Для женщины поиск семейного врача оказался тем еще квестом. Тем не менее, в течение месяца Алена все же нашла специалиста для своей дочери. А потом к нему записали и саму женщину. Сложнее ситуация была у сестры и матери: „Месяца два они точно активно искали. Все заняты, никто не хотел принимать: „Нет мест, нет мест“. Все отказывали. И потом чисто случайно получилось - просто повезло“.