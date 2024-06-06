ЧП и криминал
06.06.2024, 16:52

„Вернуться в Россию - это пойти на верную смерть. Вот он и выбрал смерть“. Почему россиянин покончил с собой в эстонском центре задержания

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Tiit Tamme | Õhtuleht

Россиянин Антон Мелешко год назад незаконно пересек границу Эстонии, а совсем недавно совершил самоубийство. На родине его приговорили к 9 годам за изнасилование, и после того, как Эстония отказала в политическом убежище, другого выхода он не видел. RusDelfi удалось связаться с его знакомым, который рассказал обстоятельства гибели Антона.

В мае в эстонском центре задержания, где незаконно пересекшие границу ожидают решения своей участи, было неспокойно. Причина - самоубийство одного из задержанных. В этом же центре содержится переплывший реку Нарва Азамат, историю которого RusDelfi уже подробно рассказывал. Недавно его поместили в одиночную камеру - так называемый „карцер“. И лишь после выхода оттуда ему удалось созвониться с корреспондентом RusDelfi.

„Не навредит ли вам то, что вы обратились в СМИ? Ведь вам еще предстоит суд, который буквально решит вашу участь?“ - спрашиваю до начала нашего разговора. „Мне уже все равно. И у меня нет выбора. Я буду голосом многих, кто здесь содержится, но кто боится говорить об этом публично“, - решительно настроен мужчина.

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RusDelfi
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