“Я не виноват, что не утонул”. Переплывший Нарову гражданин РФ отказался воевать в ЧВК “Вагнер”. Теперь ему грозит депортация из Эстонии

“Это удивительно, что у меня получилось попасть на территорию Эстонии. Но я же не виноват, что я не утонул и что меня не пристрелили пограничники. Я не хотел утонуть, я не хотел, чтобы меня пристрелили пограничники. Поэтому я переплыл реку, взял попутку, доехал до Таллинна и переночевал в хостеле. К несчастью, в реке остался мой телефон и рюкзак, в котором находилась часть важных документов. Но с собой был российский паспорт и немного денег, поэтому утром я проснулся, купил телефон, выяснил адрес, куда сдаваться таким как я и… сдался”, - рассказал Азамат корреспонденту RusDelfi.