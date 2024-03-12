Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Delfi Meedia
ЧП и криминал
12.03.2024, 07:20

“Я не виноват, что не утонул”. Переплывший Нарову гражданин РФ отказался воевать в ЧВК “Вагнер”. Теперь ему грозит депортация из Эстонии

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В октябре прошлого года гражданин России Азамат Тюзюльбаев (38) переплыл реку Нарва, доехал до Таллинна и сдался властям с надеждой получить убежище.

Теперь он находится в центре задержания, за забором с колючей проволокой.

“Это удивительно, что у меня получилось попасть на территорию Эстонии. Но я же не виноват, что я не утонул и что меня не пристрелили пограничники. Я не хотел утонуть, я не хотел, чтобы меня пристрелили пограничники. Поэтому я переплыл реку, взял попутку, доехал до Таллинна и переночевал в хостеле. К несчастью, в реке остался мой телефон и рюкзак, в котором находилась часть важных документов. Но с собой был российский паспорт и немного денег, поэтому утром я проснулся, купил телефон, выяснил адрес, куда сдаваться таким как я и… сдался”, - рассказал Азамат корреспонденту RusDelfi. 

Что сподвигло россиянина оставить все и немыслимыми способами бежать в Европу и что ему теперь за это грозит? Его невероятно запутанная история - в материале RusDelfi.

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