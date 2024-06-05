05.06.2024, 10:57
В Таллинне прошел пикет в память об Алексее Навальном
ФОТО: личный архив
Во вторник вечером, в день рождения Алексея Навального, правозащитники собрались у посольства Российской Федерации в Таллинне на пикет в память об ушедшем из жизни российском оппозиционном политике.
8 июня в 14:00 в парке Таммсааре пройдет митинг-концерт „Лёха, ты был прав!“, посвященный дню рождения Алексея Навального и в поддержку политзаключенных.
В программе — Антон Пикули, Маричи, Борис Ковальский.
В этот день также можно будет написать письма и подписывать открытки в Reforum Space Tallinn (Тоом-Кооли, 1).
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