В Таллинне прошел пикет в память об Алексее Навальном

8 июня в 14:00 в парке Таммсааре пройдет митинг-концерт „Лёха, ты был прав!“, посвященный дню рождения Алексея Навального и в поддержку политзаключенных.

В программе — Антон Пикули, Маричи, Борис Ковальский.

В этот день также можно будет написать письма и подписывать открытки в Reforum Space Tallinn (Тоом-Кооли, 1).

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