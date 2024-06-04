Митинг-концерт „Лёха, ты был прав!“ памяти Алексея Навального пройдет в Таллинне

„Для многих Алексей был не только примером мужества, но и примером оптимизма. Поэтому мы приглашаем всех на его день рождения, где будем петь, читать стихи, говорить и вспоминать Алексея, — говорят организаторы митинга. — Это хорошая возможность побыть в кругу единомышленников и поддержать политзаключенных, которых в России с каждым днем становится все больше“.