Митинг-концерт „Лёха, ты был прав!“ памяти Алексея Навального пройдет в Таллинне
8 июня в 14:00 в парке Таммсааре пройдет митинг-концерт, посвященный дню рождения Алексея Навального и в поддержку политзаключенных.
„Для многих Алексей был не только примером мужества, но и примером оптимизма. Поэтому мы приглашаем всех на его день рождения, где будем петь, читать стихи, говорить и вспоминать Алексея, — говорят организаторы митинга. — Это хорошая возможность побыть в кругу единомышленников и поддержать политзаключенных, которых в России с каждым днем становится все больше“.
В программе — Антон Пикули, Маричи, Борис Ковальский.
В этот день также можно будет написать письма и подписывать открытки в Reforum Space Tallinn (Тоом-Кооли, 1).
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