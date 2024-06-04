Журналисты Delfi рассказали в передаче „Кофе+„ о своем расследовании: мошенник предложил нам личную встречу

В студии утренней программы „Кофе+„ журналисты Delfi Артур Изумрудов и Марта Вунш рассказали о деталях своего расследования. Например, обсудили, как родилась идея этого материала. „Я довольно часто использую Телеграм в своей работе, просто чтобы искать информацию и читать, что происходит в эстонских группах, – рассказывает Вунш. – Наткнулась на такие группы, где предлагают работу. Некоторые были более классические: предлагают построить что-то, собирать клубнику и т. д. И были другие группы, где меньше участников. Там были очень странные предложения. Просто говорят: завтра. 2000 евро. Нужен человек с эстонским паспортом. И нам стало интересно“.