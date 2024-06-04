Журналисты Delfi рассказали в передаче „Кофе+„ о своем расследовании: мошенник предложил нам личную встречу(1)
Сегодня, 4 июня, на телеканале ETV+ журналисты Delfi рассказали о своем расследовании: как в Телеграме жителям Эстонии предлагают нелегальную работу. Откуда появилась такая идея, почему был создан аккаунт только на мужское имя, чем отличаются объявления с нелегальными вариантами работы от обычных, и как далеко заходили журналисты – смотрите в утреннем шоу „Кофе+„.
В студии утренней программы „Кофе+„ журналисты Delfi Артур Изумрудов и Марта Вунш рассказали о деталях своего расследования. Например, обсудили, как родилась идея этого материала. „Я довольно часто использую Телеграм в своей работе, просто чтобы искать информацию и читать, что происходит в эстонских группах, – рассказывает Вунш. – Наткнулась на такие группы, где предлагают работу. Некоторые были более классические: предлагают построить что-то, собирать клубнику и т. д. И были другие группы, где меньше участников. Там были очень странные предложения. Просто говорят: завтра. 2000 евро. Нужен человек с эстонским паспортом. И нам стало интересно“.
Помимо прочего, гости передачи рассказали, как людям предлагают принять участие в схеме по отмыванию денег, и кто такие „дропы“ и „дроповоды“, а также почему предложения по распространению наркотиков поступают из России.
Полный выпуск доступен по ССЫЛКЕ.
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