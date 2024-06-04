Несовершеннолетние угонщики украли еще один автомобиль, закончив свой путь в канаве

В воскресенье вечером полиция обнаружила автомобиль в аварийном состоянии в канаве за искусственным озером Пайде. У полиции есть основания полагать, что к самовольному использованию транспортного средства причастны 13-летние подростки, которые недавно пытались скрыться от полиции на угнанном автомобиле в Тюри.

Следователь по особым делам процессуальной группы Пайде Аннела Ээсмаа подчеркивает, что люди не должны оставлять в машине ключи или документы. „Также не стоит оставлять на виду ценные вещи: не облегчайте жизнь угонщикам и ворам“, - призвала она.

„Пожалуйста, пересмотрите свои привычки и подумайте, помогают ли они вам защитить свою собственность или, наоборот, привлекают нежелательных заинтересованных лиц“.

„Что касается преступления, то мальчики, что называется, родились в рубашке: путешествие в канаву закончилась благополучно. Обстоятельства, при которых все это произошло, и что ждет угонщиков, пока выясняется“, - рассказала представитель полиции.

По факту самовольного использования возбуждено уголовное дело.

24 мая патруль отделения полиции Центральной Эстонии задержал угнанный ночью автомобиль, несовершеннолетний водитель которого проигнорировал сигнал к остановке. Для того, чтобы задержать нарушителей, полиция сделала четыре выстрела в сторону автомобиля, которым управлял 13-летний подросток. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

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