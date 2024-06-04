Несовершеннолетние угонщики украли еще один автомобиль, закончив свой путь в канаве(1)
В полицию поступило сообщение о том, что в ночь на воскресенье, 2 июня, был угнан автомобиль ВАЗ, стоявший перед домом на улице Сыпрузе в Пайде. Двери транспортного средства были не заперты. Полиция подозревает, что за инцидентом стоят те же подростки, которые угнали машину в конце мая и в отношении которых пришлось применять принудительную остановку.
В воскресенье вечером полиция обнаружила автомобиль в аварийном состоянии в канаве за искусственным озером Пайде. У полиции есть основания полагать, что к самовольному использованию транспортного средства причастны 13-летние подростки, которые недавно пытались скрыться от полиции на угнанном автомобиле в Тюри.
Следователь по особым делам процессуальной группы Пайде Аннела Ээсмаа подчеркивает, что люди не должны оставлять в машине ключи или документы. „Также не стоит оставлять на виду ценные вещи: не облегчайте жизнь угонщикам и ворам“, - призвала она.
„Пожалуйста, пересмотрите свои привычки и подумайте, помогают ли они вам защитить свою собственность или, наоборот, привлекают нежелательных заинтересованных лиц“.
„Что касается преступления, то мальчики, что называется, родились в рубашке: путешествие в канаву закончилась благополучно. Обстоятельства, при которых все это произошло, и что ждет угонщиков, пока выясняется“, - рассказала представитель полиции.
По факту самовольного использования возбуждено уголовное дело.
24 мая патруль отделения полиции Центральной Эстонии задержал угнанный ночью автомобиль, несовершеннолетний водитель которого проигнорировал сигнал к остановке. Для того, чтобы задержать нарушителей, полиция сделала четыре выстрела в сторону автомобиля, которым управлял 13-летний подросток. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
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