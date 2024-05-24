Полиция сделала четыре выстрела в сторону автомобиля, которым управлял 13-летний подросток

Утром 24 мая полиция получила сообщение, что ночью на территорию мастерской в деревне Силлаотса в Пайде заехали на тракторе и угнали автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об угнанном автомобиле передали полицейским патрулям.

В 10:50 полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раука в волости Тюри в Ярвамаа и дал сигнал остановиться с помощью гудка и красной и синей мигалок. Водитель сигнал остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость.

Патруль последовал за автомобилем, совершавшим опасные маневры и превышавшем скорость. Водитель, пытавшийся скрыться через город Тюри, своим стилем вождения поставил в опасность как себя, так и других участников движения: приближался к пешеходным переходам, не снижая скорость, маневрировал между движущихся автомобилей и местами развивал скорость до 140–150 км/ч

На 90 километре шоссе Таллинн–Рапла–Тюри полиция сделала в направлении шин не желавшего останавливаться автомобиля четыре выстрела, два из которых попали по автомобилю. Автомобиль замедлил движение, но до конца так и не остановился и врезался в блокировавшую дорогу полицейскую машину. В результате столкновения никто не пострадал.

За рулем оказался 13-летний мальчик, а пассажирами были другие два мальчика возрастом 13 и 14 лет. Подростков задержали и доставили в полицейский участок, чтобы выяснить детали произошедшего.