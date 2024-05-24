Полиция сделала четыре выстрела в сторону автомобиля, которым управлял 13-летний подросток(16)
В пятницу в Центральной Эстонии полицейский патруль заметил автомобиль, который был угнан ночью. Несовершеннолетний водитель игнорировал знаки полиции остановиться.
Утром 24 мая полиция получила сообщение, что ночью на территорию мастерской в деревне Силлаотса в Пайде заехали на тракторе и угнали автомобиль Volkswagen Passat. Информацию об угнанном автомобиле передали полицейским патрулям.
В 10:50 полицейский патруль заметил угнанный автомобиль в деревне Раука в волости Тюри в Ярвамаа и дал сигнал остановиться с помощью гудка и красной и синей мигалок. Водитель сигнал остановиться проигнорировал и лишь увеличил скорость.
Патруль последовал за автомобилем, совершавшим опасные маневры и превышавшем скорость. Водитель, пытавшийся скрыться через город Тюри, своим стилем вождения поставил в опасность как себя, так и других участников движения: приближался к пешеходным переходам, не снижая скорость, маневрировал между движущихся автомобилей и местами развивал скорость до 140–150 км/ч
На 90 километре шоссе Таллинн–Рапла–Тюри полиция сделала в направлении шин не желавшего останавливаться автомобиля четыре выстрела, два из которых попали по автомобилю. Автомобиль замедлил движение, но до конца так и не остановился и врезался в блокировавшую дорогу полицейскую машину. В результате столкновения никто не пострадал.
За рулем оказался 13-летний мальчик, а пассажирами были другие два мальчика возрастом 13 и 14 лет. Подростков задержали и доставили в полицейский участок, чтобы выяснить детали произошедшего.
По словам Халара Халлимяэ, эксперта по правоприменению Центрально-Эстонского отделения полиции, полицейские решили принудительно остановить автомобиль из-за опасной ситуации и маневров. „Учитывая, что это были молодые люди без опыта вождения, хорошо, что обошлось без серьезной аварии. Подобное бегство и превышение скорости могут стать фатальными для каждого за долю секунды. В моменте полицейский не знает, кто не повинуется знаку остановиться - опасный ли преступник или подросток, поэтому применение табельного оружия скорее исключение, и мы делаем это так, чтобы не подвергать опасности посторонних. Самое главное, что никто не пострадал“, - подчеркивает Халлимяэ.