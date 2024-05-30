Новости Эстонии
30.05.2024, 21:45

"Украина и Россия - самые коррупционные страны в мире“: Кандидат в Европарламент Юргенсон прокомментировал свое выступление на Первом канале

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Анна Тамм
Скриншот программы Первого канала
Скриншот программы Первого канала
ФОТО: Screenshot YouTube

Всеволод Юргенсон - бывший член EKRE, а еще ранее - Центристской партии. Сейчас он баллотируется на выборах в Европарламент от Эстонии как независимый кандидат. На этой неделе он принял участие в пропагандистской программе „Куклы наследника Тутти“ на российском Первом канале, где критиковал президента Эстонии Алара Кариса. RusDelfi поговорил с политиком и выяснил, почему он принял такое решение.

По словам Юргенсона, он просто честно поделился своим мнением относительно фигуры Кариса.

„Что касается интервью, я абсолютно честно вам отвечаю: много лет назад я занял такую позицию: с любым, кто мне задаст любой вопрос, я всегда с удовольствием поделюсь собственным мнением. Здесь было так: мне позвонили, сказали, что это Первый канал, что они делают программу, и что я могу высказать свое мнение по поводу Алара Кариса. И я поделился своим мнением. Это было, по-моему, по скайпу, я был дома у себя“.

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