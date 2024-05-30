"Украина и Россия - самые коррупционные страны в мире“: Кандидат в Европарламент Юргенсон прокомментировал свое выступление на Первом канале

„Что касается интервью, я абсолютно честно вам отвечаю: много лет назад я занял такую позицию: с любым, кто мне задаст любой вопрос, я всегда с удовольствием поделюсь собственным мнением. Здесь было так: мне позвонили, сказали, что это Первый канал, что они делают программу, и что я могу высказать свое мнение по поводу Алара Кариса. И я поделился своим мнением. Это было, по-моему, по скайпу, я был дома у себя“.