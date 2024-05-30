30.05.2024, 21:45
"Украина и Россия - самые коррупционные страны в мире“: Кандидат в Европарламент Юргенсон прокомментировал свое выступление на Первом канале(1)
ФОТО: Screenshot YouTube
Всеволод Юргенсон - бывший член EKRE, а еще ранее - Центристской партии. Сейчас он баллотируется на выборах в Европарламент от Эстонии как независимый кандидат. На этой неделе он принял участие в пропагандистской программе „Куклы наследника Тутти“ на российском Первом канале, где критиковал президента Эстонии Алара Кариса. RusDelfi поговорил с политиком и выяснил, почему он принял такое решение.
По словам Юргенсона, он просто честно поделился своим мнением относительно фигуры Кариса.
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