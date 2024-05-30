Новости России
30.05.2024, 11:15

Российские пропагандисты набросились на Алара Кариса: „Эстонский президент - это фигура, которая не способна привлечь ничье внимание“

 
Передача "Куклы наследника Тутти"
Передача "Куклы наследника Тутти"
ФОТО: Erakogu

В начале недели в пропагандистской передаче „Куклы наследника Тутти“ на российском Первом канале в течение часа обсуждали президента Эстонии Алара Кариса. В программе принял участие и бывший член EKRE Всеволод Юргенсон, который обвинил президента в трусости.

Ведущая передачи Мария Бутина предлагает начать эфир с обсуждения выражения лица Алара Кариса, когда того крупно снимали во время голосования на выборах Президента Республики.

Затем она показывает график популярности политиков перед выборами, утверждая, что Карис занимал последнее место. Однако это неправда: на самом деле Алар Карис тогда находился в середине списка кандидатов. Голос за кадром также явно преследует цель принизить значимость президента Эстонии, а заодно и лидеров соседних стран.

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