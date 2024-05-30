30.05.2024, 11:15
Российские пропагандисты набросились на Алара Кариса: „Эстонский президент - это фигура, которая не способна привлечь ничье внимание“
ФОТО: Erakogu
В начале недели в пропагандистской передаче „Куклы наследника Тутти“ на российском Первом канале в течение часа обсуждали президента Эстонии Алара Кариса. В программе принял участие и бывший член EKRE Всеволод Юргенсон, который обвинил президента в трусости.
Ведущая передачи Мария Бутина предлагает начать эфир с обсуждения выражения лица Алара Кариса, когда того крупно снимали во время голосования на выборах Президента Республики.
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