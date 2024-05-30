ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что правительство направило в Рийгикогу законопроект об изменении принципов обязательного образования. В будущем заканчивающие основную школу должны будут пойти учиться дальше и получить как минимум либо профессиональное образование, либо среднее. „Обязательство вступит в силу в 2025 году и будет распространяться на молодых людей, которые пойдут в девятый класс осенью 2025 года. Они должны будут продолжать учебу, поскольку одним только основным образованием ограничиваться будет нельзя. Ежегодно в Эстонии около 1200 молодых людей после основной школы не идут никогда учиться, из них 99% мальчики. Цель состоит в том, чтобы все молодые люди получили либо профессиональное, либо среднее образование. Гендерный разрыв в уровне образования в конце основной школы переносится на все последующие уровни. Мы не ожидаем, что сможем добиться, чтобы все 1200 человек получили профессиональное образование, но нам бы хотелось сократить эту долю до 2-3% с примерно 10% нынешних на каждый год. Пример мы взяли с Финляндии“. Повторное получение профессиональное образование будет платным, за исключением случаев, когда приобретение профессии необходимо для участия в рынке труда.