ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях(3)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр образования и науки Кристина Каллас и министр финансов Март Вырклаэв.
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Кая Каллас сказала, что правительство приняло много важных решений. Например, вчера удалось достигнуть договоренности о дополнительном негативном бюджете. Он будет передан Рийгикогу на следующей неделе. Целью дополнительного бюджета является сохранение дефицита на уровне 3% от ВВП. Объем дополнительного бюджета составляет 175 миллионов евро. Будут сокращены расходы министерств и целевых учреждений, пересмотрены инвестиции. Хорошие новости заключаются в том, что есть предпосылки для оживления экономики.
Кристина Каллас в свою очередь сообщила, что правительство направило в Рийгикогу законопроект об изменении принципов обязательного образования. В будущем заканчивающие основную школу должны будут пойти учиться дальше и получить как минимум либо профессиональное образование, либо среднее. „Обязательство вступит в силу в 2025 году и будет распространяться на молодых людей, которые пойдут в девятый класс осенью 2025 года. Они должны будут продолжать учебу, поскольку одним только основным образованием ограничиваться будет нельзя. Ежегодно в Эстонии около 1200 молодых людей после основной школы не идут никогда учиться, из них 99% мальчики. Цель состоит в том, чтобы все молодые люди получили либо профессиональное, либо среднее образование. Гендерный разрыв в уровне образования в конце основной школы переносится на все последующие уровни. Мы не ожидаем, что сможем добиться, чтобы все 1200 человек получили профессиональное образование, но нам бы хотелось сократить эту долю до 2-3% с примерно 10% нынешних на каждый год. Пример мы взяли с Финляндии“. Повторное получение профессиональное образование будет платным, за исключением случаев, когда приобретение профессии необходимо для участия в рынке труда.
Также были рассмотрены ходатайства некоторых образовательных учреждений Таллинна и Маарду об отсрочке при переходе на эстонский язык обучения. В Таллинне речь шла преимущественно о Ласнамяэской основной школе, где учатся дети с особыми образовательными потребностями. Комиссия посчитала, что эти дети в состоянии учиться на эстонском, поэтому ходатайство было отклонено, однако школе будут предоставлены „специальные условия“. Отклонены были и остальные ходатайства. Некоторое время назад подобные отказы получили нарвские учреждения.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс рассказал, что на прошлой неделе состоялась встреча министров внутренних дел стран, находящихся на восточной границе ЕС. Обсуждался вопрос миграционного давления. Эстония предложила думать не только о технике и ограждениях, но и защите от дронов и создании воздушной стены.
Сначала нам надо улучшить видимость, чтобы знать, кто перелетает через границу. PPA оценивает стоимость создания этой системы примерно в 13 млн евро. Создание мощностей по сбитию дронов обойдется дороже, примерно в 50 млн евро.
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