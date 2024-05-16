ВИДЕО | Для нарвских школ и детсадов при переходе на эстонский исключения не будет. Правительство рассказало о новых решениях

На этой неделе много всего произошло, отметила в начале пресс-конференции Кая Каллас. Например, покушение на премьер-министра Словакии. „Нападение на выбранного демократическим путем лидера - это и нападение на демократию в целом, и это очень опасно“. В свете всего происходящего вопрос безопасности становится все более важным. Премьер выразила удовлетворение тем, что парламент подавляющим большинством голосов принял закон, позволяющий использовать замороженные российские активы. „Эстония стала в этом первопроходцем, и я надеюсь, что другие последуют нашему примеру“, - отметила глава правительства.

На заседании кабинета министров было приняло 21 решение. Самое важное, сказала Каллас, - это то, что правительство не стало делать исключение для нарвских школ и детских садов при переходе на эстонский язык обучения. „Наша позиция заключается в том, что нужно помогать конкретным детям по отдельности, а не делать из-за конкретных детей исключение для всего класса или группы детского сада“.

Кристина Каллас со своей стороны пояснила, что в отношении нарвских образовательных учреждений было принято восемь отдельных решений (по одному на каждое ходатайство). Город ходатайствовал об облегченных условиях перехода на эстонский язык обучения для определенных классов и групп, в которых учатся дети, нуждающиеся в усиленной поддержке (tõhustatud tugi и eritugi). Комиссия с участием экспертов обсудила данный вопрос и пришла к выводу, что причин для применения исключения нет. „Вопрос не в том, что эти дети не способны перейти на эстонский язык обучения, вопрос в том, каким образом организовать им этот переход“, - сказала Каллас и отметила, что в классе может быть один ребенок, который не способен к переходу, но из-за этого нельзя делать исключение для всего класса, если остальные дети способны учиться на эстонском. В этих случаях, по ее словам, нужно в индивидуальном порядке пересмотреть способности детей и составить для каждого такого ребенка новый план индивидуального обучения, исходя из его возможностей.