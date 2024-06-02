В эстонских центрах приема беженцев больше всего граждан Российской Федерации
Об этом говорит статистика Департамент полиции и погранохраны за 2023 год. При необходимости департамент направляет соискателей защиты на временное место проживания, предоставляемое государством — в центр приема беженцев в Вао в Ляэне-Вируском уезде и его отделение в Вягева.
Эти центры предназначены не только для беженцев из Украины. Сюда могут обратиться и граждане других стран, ходатайствующих о международной защите в Эстонии. В 2023 году, например, там находилось почти 200 соискателей защиты, из которых 45 были из Украины, 60 из Российской Федерации, 23 из Афганистана, 11 из Грузии и 61 гражданин других государств.
Неотложную социальную помощь, в том числе предоставление социальной жилплощади, оказывают местные самоуправления. На сегодняшний день у департамента имеются рамочные соглашения по размещению по всей Эстонии с 117 партнерами, готовыми при необходимости предоставить крышу над головой.
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