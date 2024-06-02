В эстонских центрах приема беженцев больше всего граждан Российской Федерации

Эти центры предназначены не только для беженцев из Украины. Сюда могут обратиться и граждане других стран, ходатайствующих о международной защите в Эстонии. В 2023 году, например, там находилось почти 200 соискателей защиты, из которых 45 были из Украины, 60 из Российской Федерации, 23 из Афганистана, 11 из Грузии и 61 гражданин других государств.