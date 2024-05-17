УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „Когда слышали, что мы из Украины и у нас трое детей, квартиры сдавать не хотели“. Как беженцы решают жилищный вопрос

Главная сложность, с которой столкнулся почти каждый беженец из Украины — это жилищный вопрос. Эстонские власти с первого дня помогали украинцам, бежавшим от войны, с проживанием — обеспечивали номерами в отелях, помогали оформить договор аренды и, в случае отсутствия дохода, пособиями. На деле же найти жилье оказывалось довольно сложно даже тем, у кого был стабильный доход. Как обстоят дела спустя два года? Почему украинцы до сих пор стремятся переехать в Европу, а не в Западную Украину? Охотно ли жители Эстонии сейчас разрешают беженцам бесплатно жить в своих домах и квартирах? Покупают ли вынужденные переселенцы недвижимость в Эстонии? Подробности — в материале RusDelfi.