УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | „Когда слышали, что мы из Украины и у нас трое детей, квартиры сдавать не хотели“. Как беженцы решают жилищный вопрос

Главная сложность, с которой столкнулся почти каждый беженец из Украины — это жилищный вопрос. Эстонские власти с первого дня помогали украинцам, бежавшим от войны, с проживанием — обеспечивали номерами в отелях, помогали оформить договор аренды и, в случае отсутствия дохода, пособиями. На деле же найти жилье оказывалось довольно сложно даже тем, у кого был стабильный доход. Как обстоят дела спустя два года? Почему украинцы до сих пор стремятся переехать в Европу, а не в Западную Украину? Охотно ли жители Эстонии сейчас разрешают беженцам бесплатно жить в своих домах и квартирах? Покупают ли вынужденные переселенцы недвижимость в Эстонии? Подробности — в материале RusDelfi.
„Не завидуйте, пожалуйста. Нечему“
Ольга и Олег переехали в Эстонию сразу после начала войны. „Мы успели выехать на машине, взяли все наличные деньги, ценности. В общем, положение у нас было более завидное, чем у большинства“, — рассказывает украинка. Спустя полгода в Таллинне семейная пара приняла решение пока остаться в Эстонии. „Мы с мужем сели и обсудили наши перспективы. Назад в Мариуполь? Конечно, нет. Нужно строить новую жизнь. Нужно заводить детей, несмотря на то, что война. Нужно продолжать жить“, — Ольга не может сдержать слез и поглаживает уже значительно округлившийся живот. Через пару месяцев женщине рожать, ремонт в купленной квартире в одном из тихих районов Таллинна почти закончен.