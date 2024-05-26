ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (823-й день) | Шольц снова выступил против использования западного оружия для ударов по РФ

На утро воскресенья известно по меньшей мере о 12 погибших, заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Ранены 43 человека, из них двое — в тяжелом состоянии, один человек в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Среди погибших есть работники гипермаркета. По данным представителей „Эпицентра“, в гипермаркете во время удара находилось около 200 посетителей.

Комментируя обстрел, президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал западных партнеров защитить небо Украины: „Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможны... Нам необходимо значительное усиление ПВО и достаточные возможности для уничтожения российских террористов. Каждый день мы взываем к миру: дайте нам ПВО, спасите людей!“

В Жмеринке Винницкой области, согласно данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждены три четырехэтажных и семь частных жилых домов. Ранены три человека. В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены три беспилотника типа „Shahed 131/136“. В Коблевской общине в результате поражения дрона взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования. Пострадавших нет. В Херсонской области за сутки под обстрел попали 14 населенных пунктов, в том числе Херсон. Целью российских военных стали жилые кварталы, повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, складское помещение и автомобиль. Зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Четыре человека получили ранения. В Сумской области российские войска за ночь и утро совершили десять обстрелов приграничных территорий, зафиксированы 86 взрывов. О пострадавших информации не поступало. В Днепропетровской области за ночь сбиты 11 дронов (пять — в Синельниковском районе, по два — в Каменском и Павлоградском, по одному — в Никопольском и Новомосковском). В Никополе в результате артиллерийского обстрела и удара дрона-камикадзе повреждены школа, медучреждение, четыре торговых павильона, два магазина, шесть многоквартирных и три частных жилых дома, хозяйственная постройка, четыре гаража, автомобиль, линии электропередач.