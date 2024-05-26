ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (823-й день) | Шольц снова выступил против использования западного оружия для ударов по РФ
Подводим итоги очередного дня войны.
Канцлер ФРГ и глава МИД Италии выступили против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.
Владимир Зеленский записал обращение к мировым лидерам на фоне разрушенной российским ударом типографии в Харькове.
Sky News: Россия производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле, чем США и страны ЕС.
Число погибших в результате российского удара по гипермаркету в Харькове выросло до 16 человек.
Войска РФ нанесли воздушный удар по Украине. ВСУ сбили 12 ракет и 31 дрон. В Жмеринке Винницкой области в ходе ночной атаки РФ пострадали три человека.
В Белгородской области в ходе обстрелов погибли четыре человека и еще 18 получили ранения.
Глава Минфина США предупредила об ужесточении санкций в отношении банков, не прекративших работать в России.
Число жертв удара по Харькову продолжает расти
На утро воскресенья известно по меньшей мере о 12 погибших, заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Ранены 43 человека, из них двое — в тяжелом состоянии, один человек в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован. Среди погибших есть работники гипермаркета. По данным представителей „Эпицентра“, в гипермаркете во время удара находилось около 200 посетителей.
Еще один удар был нанесен в субботу вечером по Центральному парку Харькова. Пострадали 25 человек. Повреждены семь многоэтажных жилых домов, больница, магазин, здание научно-исследовательского института, автомобили.
Комментируя обстрел, президент Украины Владимир Зеленский еще раз призвал западных партнеров защитить небо Украины: „Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможны... Нам необходимо значительное усиление ПВО и достаточные возможности для уничтожения российских террористов. Каждый день мы взываем к миру: дайте нам ПВО, спасите людей!“
В ходе российского воздушного удара по Украине в ночь с 25 на 26 мая ВСУ сбили 12 ракет и 31 дрон.
В Жмеринке Винницкой области, согласно данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, повреждены три четырехэтажных и семь частных жилых домов. Ранены три человека. В Николаевской области ночью силами ПВО уничтожены три беспилотника типа „Shahed 131/136“. В Коблевской общине в результате поражения дрона взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования. Пострадавших нет. В Херсонской области за сутки под обстрел попали 14 населенных пунктов, в том числе Херсон. Целью российских военных стали жилые кварталы, повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, складское помещение и автомобиль. Зафиксировано попадание в объекты критической и промышленной инфраструктуры. Четыре человека получили ранения. В Сумской области российские войска за ночь и утро совершили десять обстрелов приграничных территорий, зафиксированы 86 взрывов. О пострадавших информации не поступало. В Днепропетровской области за ночь сбиты 11 дронов (пять — в Синельниковском районе, по два — в Каменском и Павлоградском, по одному — в Никопольском и Новомосковском). В Никополе в результате артиллерийского обстрела и удара дрона-камикадзе повреждены школа, медучреждение, четыре торговых павильона, два магазина, шесть многоквартирных и три частных жилых дома, хозяйственная постройка, четыре гаража, автомобиль, линии электропередач.
Запад не хочет отдавать Украине замороженные активы России
Предпоследний шаг к использованию кремлевской кубышки на финансирование обороны и восстановления Украины сделали министры финансов и главы центробанков „Большой семерки“ на встрече в Италии в субботу. В заявлении по итогам встречи говорится, что Запад собирается изъять не сами активы, а проценты, полученные от их инвестирования. Деньги, замороженные в основном в Европе, приносят несколько миллиардов долларов прибыли в год. Но это — капля в море для Украины, которой нужны десятки миллиардов не только на военные, но и на социальные расходы и восстановление разрушенного в результате российского вторжения.
Россия уже назвала любые манипуляции с ее арестованными деньгами „экспроприацией“ и пообещала ответить. „Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией“, — прокомментировал обсуждения „Семерки“ кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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