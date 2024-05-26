Запад не хочет отдавать Украине замороженные активы России. Но и Кремлю их не вернет

Предпоследний шаг к использованию кремлевской кубышки на финансирование обороны и восстановления Украины сделали министры финансов и главы центробанков „Большой семерки“ на встрече в Италии в субботу.

В заявлении по итогам встречи говорится, что Запад собирается изъять не сами активы, а проценты, полученные от их инвестирования.

Деньги, замороженные в основном в Европе, приносят несколько миллиардов долларов прибыли в год. Но это — капля в море для Украины, которой нужны десятки миллиардов не только на военные, но и на социальные расходы и восстановление разрушенного в результате российского вторжения.

Поэтому США предложили схему, которая позволит Украине получить сразу около 50 млрд долларов — авансом.

„Мы продвинулись в обсуждении потенциальных вариантов авансового получения экстраординарных доходов, которые приносят замороженные российские активы, для помощи Украине“, — говорится в черновике заявления, который цитируют международные информационные агентства с оговоркой, что финальный текст вряд ли будет отличаться от чернового.

Аванс предполагается оформить в виде кредита под залог будущих процентов с российских накоплений. Таким образом Запад убьет двух зайцев.

С одной стороны, болезненный для Европы вопрос о конфискации собственно самих активов будет отложен в долгий ящик. А с другой, помощь Украине будет застрахована от перемены настроений в Америке в случае возможного возвращения непредсказуемого Дональда Трампа в Белый дом в январе следующего года.

Кремль готов ответить

Россия уже назвала любые манипуляции с ее арестованными деньгами „экспроприацией“ и пообещала ответить.

„Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией“, — прокомментировал обсуждения „Семерки“ кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.