Удар по гипермаркету „Эпицентр“ в Харькове: число погибших резко возросло, десятки раненых

На утро воскресенья известно по меньшей мере о 12 погибших, заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Ранены 43 человека, из них двое — в тяжелом состоянии, один человек в ожоговой реанимации. 13-летний ребенок прооперирован.

Среди погибших есть работники гипермаркета.

По данным представителей „Эпицентра“, в гипермаркете во время удара находилось около 200 посетителей.

16 человек числятся пропавшими без вести. На месте действует оперативный штаб по ликвидации последствий обстрела. Работает мобильная лаборатория генетической экспертизы.

Снаряд попал в помещение с лакокрасочными материалами, в результате чего мгновенно вспыхнул мощный пожар, сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко, которого цитирует издание „Суспільне“.

Там был настоящий ад, рассказывает о событиях в „Эпицентре“ жительница Харькова Анна Гин. Она видела огромный пожар из окна своего дома.

„Суббота, там была куча людей... Горит пятнадцать тысяч квадратных метров... Над городом плывет густой черный дым... Фото еще публиковать нельзя. Но поверьте на слово, я все вижу из окна“, - написала она на своей странице в фейсбуке.

По словам представителя областной прокуратуры, для ударов по „Эпицентру“ россияне использовали авиационные снаряды УМПБ Д-30.

Еще один удар был нанесен в субботу вечером по Центральному парку Харькова.

Пострадали 25 человек. Повреждены семь многоэтажных жилых домов, больница, магазин, здание научно-исследовательского института, автомобили.

Зеленский: дайте нам ПВО, спасите людей!

Президент Украины назвал удар „очередным проявлением российского безумия“, потому что „только такие сумасшедшие, как Путин, способны убивать и терроризировать людей так подло“.

„Удар по городу, по очевидному гражданскому объекту: по торговому центру, строительному гипермаркету. Суббота, день. Один из крупнейших центров — внутри было много работников и посетителей“, — прокомментировал обстрел Владимир Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове.