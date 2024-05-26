Другие виды
26.05.2024, 12:11

ФОТО | Через грязь и препятствия – под Таллинном состоялся легендарный „Безумный грязевой забег“

 
„Безумный грязевой забег“
„Безумный грязевой забег“
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В этом году „Безумный грязевой забег“ прошел в Саунапункте недалеко от Таллинна. Галерею видят только подписчики Delfi.

На дистанции длиной примерно 10 километров нужно было преодолеть грязевую трассу, пересечь реку, перелезть через ручей, пробежать через густой лес и так далее. В ходе 16-го традиционного „Безумного грязевого забега“ в сотрудничестве с Эстонским союзом бега с препятствиями были определены чемпионы Эстонии.

Смотрите подробнее в галерее!

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