ФОТО | Через грязь и препятствия – под Таллинном состоялся легендарный „Безумный грязевой забег“

На дистанции длиной примерно 10 километров нужно было преодолеть грязевую трассу, пересечь реку, перелезть через ручей, пробежать через густой лес и так далее. В ходе 16-го традиционного „Безумного грязевого забега“ в сотрудничестве с Эстонским союзом бега с препятствиями были определены чемпионы Эстонии.