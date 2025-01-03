„Контролер на парковке сразу штрафует“. Организация парковки перед торговым центром в Ласнамяэ возмущает водителей

В Delfi Ärileht обратился возмущенный посетитель торгового центра в столичном районе Ласнамяэ. 31 декабря в 09.59 он припарковался у торгового центра Lasnamäe Prisma, зная о том, что первые три часа парковки бесплатные, если время прибытия зафиксировано при помощи парковочных часов. У читателя не было парковочных часов, и он сразу отправился в магазин Motonet за часами. В 10.03 он вышел из магазина с парковочными часами, но, как оказалось, за время его отсутствия контролер уже успел выписать штраф в размере 40 евро.