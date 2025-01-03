Новости Эстонии
03.01.2025, 10:14

„Контролер на парковке сразу штрафует“. Организация парковки перед торговым центром в Ласнамяэ возмущает водителей

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Торговый центр в Ласнамяэ: три часа парковки бесплатно, если водитель зафиксировал время при помощи парковочных часов.
Торговый центр в Ласнамяэ: три часа парковки бесплатно, если водитель зафиксировал время при помощи парковочных часов.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Организация парковки перед торговым центром Lasnamäe Prisma вызывает немало нареканий. Водители, останавливаясь здесь на парковке, рискуют получить штраф.

В Delfi Ärileht обратился возмущенный посетитель торгового центра в столичном районе Ласнамяэ. 31 декабря в 09.59 он припарковался у торгового центра Lasnamäe Prisma, зная о том, что первые три часа парковки бесплатные, если время прибытия зафиксировано при помощи парковочных часов. У читателя не было парковочных часов, и он сразу отправился в магазин Motonet за часами. В 10.03 он вышел из магазина с парковочными часами, но, как оказалось, за время его отсутствия контролер уже успел выписать штраф в размере 40 евро.

„В магазине не имеется возможности для электронной регистрации автомобиля. Контролер на парковке, с которым я пообщался, не скрывал, что следит за всеми автомобилями, въезжающими на парковку, и выписывает штраф при первой же возможности“, - написал читатель, оказавшийся не единственным, кого наказали штрафом.

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