Hesburger начал новый год со значительного повышения цен. Сколько теперь стоят любимые блюда?

Обычный гамбургер теперь стоит 1,70 вместо прежних 1,60 евро, а чизбургер - 1,90 вместо 1,80 евро. В категории более крупных и дорогих бургеров цена Hesburger теперь составляет 4,60 евро (ранее 4,30 евро), бургер с кебабом стоит 5,40 евро (ранее 5,10 евро), а Megaburger - 6,70 евро (ранее 6,30 евро). Наибольший процентный рост цен произошел в ассортименте для вегетарианцев, вегетарианский бургер стоит 3,30 евро вместо прежних 2,90 евро.