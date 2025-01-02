Экономика
02.01.2025, 18:00

Hesburger начал новый год со значительного повышения цен. Сколько теперь стоят любимые блюда?

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Hesburger удивил покупателей повышением цен
Hesburger удивил покупателей повышением цен
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Финская сеть быстрого питания Hesburger с 1 января повысила цены на свою продукцию в ресторанах Эстонии в среднем на 6-9%. Повышение цен коснется практически всех позиций меню, пишет Delfi Ärileht.

Обычный гамбургер теперь стоит 1,70 вместо прежних 1,60 евро, а чизбургер - 1,90 вместо 1,80 евро. В категории более крупных и дорогих бургеров цена Hesburger теперь составляет 4,60 евро (ранее 4,30 евро), бургер с кебабом стоит 5,40 евро (ранее 5,10 евро), а Megaburger - 6,70 евро (ранее 6,30 евро). Наибольший процентный рост цен произошел в ассортименте для вегетарианцев, вегетарианский бургер стоит 3,30 евро вместо прежних 2,90 евро.

Цены на наборы, включающие гамбургер, картофель фри и безалкогольный напиток объемом 0,25 л, выросли в среднем на 7%. Набор Hesburger теперь стоит 7,20 евро (ранее 6,70 евро), а набор Megaburger стоит 9,30 евро (ранее 8,70 евро). Цена куриной тортиллы выросла с 7 до 7,50 евро. Цена детского меню выросла с 4,30 до 4,60 евро.

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