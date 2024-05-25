А что в странах Балтии? Кокаиновая супермагистраль: тонны наркотиков несут в Европу волну насилия

Холодной мартовской ночью полиция бельгийского порта Антверпен задержала троих молодых людей, переползавших на одном из причалов через забор с колючей проволокой. Несколько ночей спустя в том же районе были пойманы еще двое. Все пятеро юношей (трое из них - несовершеннолетние) были голландцами и искали одно и то же: партию кокаина.