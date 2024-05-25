ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | С какими результатами Эстония перешагнула первый квартал 2024 года

В настоящий момент экономика Эстонии стремится к восстановлению после двухлетней рецессии. И как местные, так и международные эксперты сходятся в мнении, что сейчас у страны благоприятные условия для этого. Позитивный прогноз подкрепляется тем, что проблемы, накопленные ранее, сейчас ослабевают или будут решены в ближайшем будущем. Кроме того, цены на энергоресурсы и другие товары снижаются, инфляция уменьшается, обменные курсы благоприятны, Европейский центральный банк снижает процентные ставки. Одновременно с этим покупательная способность населения, как в самой Эстонии, так и в Европе в целом, улучшается. Как результат — Центральный банк Эстонии прогнозирует рост экономики на 3% ежегодно в течение следующих двух лет.