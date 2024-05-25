ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР | С какими результатами Эстония перешагнула первый квартал 2024 года(20)
Казалось бы совсем недавно аналитики подводили итоги состояния экономики за 2023 год, но уже пройдено три месяца нового года, что позволяет взглянуть на результаты его первого квартала. Где оправдались ожидания экспертов, а что, напротив, стало неожиданностью?
В настоящий момент экономика Эстонии стремится к восстановлению после двухлетней рецессии. И как местные, так и международные эксперты сходятся в мнении, что сейчас у страны благоприятные условия для этого. Позитивный прогноз подкрепляется тем, что проблемы, накопленные ранее, сейчас ослабевают или будут решены в ближайшем будущем. Кроме того, цены на энергоресурсы и другие товары снижаются, инфляция уменьшается, обменные курсы благоприятны, Европейский центральный банк снижает процентные ставки. Одновременно с этим покупательная способность населения, как в самой Эстонии, так и в Европе в целом, улучшается. Как результат — Центральный банк Эстонии прогнозирует рост экономики на 3% ежегодно в течение следующих двух лет.