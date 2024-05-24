Политики в соцсетях: „Как Ласнамяэ справляется без старейшины? Сложновато — район заполонили динозавры“

„Так как слухи продолжают циркулировать и раз в день мне задают этот вопрос, объявляю официально:

- я не буду следующим старейшиной Ласнамяэ (не предлагали и не раздумывал бы над этим);

- а также не уеду в Европарламент;

- и не буду представлять Эстонию на Евровидении.

Фото со времен, когда мы испытывали на озере Паэ аренду лодок. Надеюсь, новый старейшина доведет этот план до конца! И не важно, будет он(а) эстонцем или русским. Главное, чтобы отстаивал интересы района“.

„Ну что, провалилась попытка соцдемов посадить в Ласнамяэ русскую старейшину и по совместительству лидера общественного мнения - Исамаа не позволяет. И я что-то не увидела готовности стоять за человека, которого они сами же и выбрали. Наверно, что-то пропустила.“

Сергей Пчелкин

„Вчера соцдемы разослали в СМИ информацию, что их кандидат на пост старейшины Ласнамяэ Татьяна Лаврова отказывается от этой должности. Исамаа не разрешает, а защищать никто не стал. Татьяна обещала написать открытое письмо о здоровье нашего общества, но не сразу, пусть страсти улягутся... С интересом ждем.

„Что-то здесь не так, бинты кровят по ночам,

Санитары в морду норовят дать врачам,

И у пищеблока кошки съели собак,

Что-то здесь не так.“

„Как Ласнамяэ справляется без старейшины? Сложновато - район заполонили динозавры!“

„С Татьяной Лавровой получилось некрасиво. Сначала социал-демократы предложили ей место старейшины Ласнамяэ. Потом, когда Лаврову начали гнобить, они не сказали ни слова в её защиту. А теперь она, якобы сама, отказалась от места старейшины, получив в результате испорченную репутацию. Бросили под танк“.

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